Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 321 olduğu bilgilendiirildi.

21 aylık bebeğin ölümüne adli ve idari soruşturma

21 aylık bebeğin ölümüne adli ve idari soruşturma

Milli Savunma Bakanlığı son 1 hafta içerisinde 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığının Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Kış Tatbikatı-2025 dolayısıyla Şehit İstihkâm Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı/Kars’ta gerçekleştirildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.