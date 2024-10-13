Kahta 02 Spor, sezonun 2. maçında sahasında Besni 02 Spor'u konuk etti. 80. dakikada Kahta 02 Spor'un attığı golle 1-0 öne geçen takım, maçı bu skorla tamamlayarak galibiyetle sahadan ayrıldı.

Maçı izlemeye gelen Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı M. Can Hallaç ve Eski Kahta 02 Spor Kulübü Başkanı Musa Yıldırım'a, Kahta 02 Spor Kulüp Başkanı İsmail Mulhan tarafından takıma yapılan desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Kahta 02 Spor Kulübü'nün tribün koordinatörü olan ve geçtiğimiz günlerde iş kazası sonucu hayatını kaybeden Fırat Polat için taraftarlar saygı duruşunda bulundu.

Kaynak : PHA