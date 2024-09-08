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8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'tan bu yana aranıyordu.

Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni Jandarma ekipleri tarafından bulundu. ANKARA (İGFA) - Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

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