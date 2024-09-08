Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan ve 19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni Jandarma ekipleri tarafından bulundu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Yerlikaya, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu." ifadelerini kullandı.
8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'tan bu yana aranıyordu.
Kaynak: igf