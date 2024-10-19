Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, deprem saat 14.41'de kaydedildi.

AFAD'ın açıklamasına göre, depremin merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntının yerin 10,53 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi. Deprem sonrası can ve mal kaybına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

Yetkililer, deprem sonrası olumsuz bir durumla karşılaşan vatandaşların AFAD ve ilgili birimlere ulaşmaları gerektiğini hatırlattı. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA