AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan yaptığı açıklamada, darbenin Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek, "27 Mayıs Darbesi’ni ve demokrasiye karşı tüm vesayet girişimlerini protesto etmek amacıyla yapacağımız basın açıklamasına ve '27 Mayıs: Cuntacılık ve Vesayetin Doğuşu' adlı resim sergimize tüm basın mensuplarımızı ve halkımızı bekliyoruz" dedi.

Kablan, etkinliğin 27 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştirileceğini belirtti.

Açıklamanın ardından açılacak olan tematik resim sergisinde, 27 Mayıs 1960 darbesi süreci ve darbe sonrası Türkiye’deki vesayet rejimi dönemlerine dair görsel belgelerin yer alacağı bildirildi. Serginin özellikle genç kuşaklara yakın tarihimizde yaşanan anti-demokratik müdahaleleri hatırlatmayı ve demokrasi bilincini pekiştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

27 Mayıs Darbesi Nedir?

27 Mayıs 1960 darbesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup subayın emir komuta zinciri dışında yönetime el koymasıyla gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleşen ilk askerî darbe olan bu müdahale ile dönemin Başbakanı Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan tutuklandı ve sonrasında idam edildi.

Darbe sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi, Demokrat Parti iktidardan uzaklaştırıldı ve anayasa askıya alındı. Ülke yönetimi Milli Birlik Komitesi isimli askeri bir yapı tarafından yürütüldü.

27 Mayıs’ın ardından kurulan Yassıada Mahkemeleri’nde, Demokrat Parti mensupları yargılandı ve çok sayıda siyasetçi ağır cezalara çarptırıldı. İdam kararları ve yargılama süreçleri, yıllar boyunca Türkiye demokrasisinde derin yaralar bıraktı.

1987 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından Yassıada kararları hukuken yok hükmünde kabul edilmiş, 2020 yılında ise Yassıada "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye’de darbelerin yarattığı travmalar hâlâ tartışma konusu olurken, 27 Mayıs özellikle seçilmiş hükümetlere yapılan müdahalelerin sembolü olarak hafızalardaki yerini korumaktadır.

Kaynak : PHA