27 Mayıs Salı günü saat 15.00'te

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün himayesinde düzenlenecek olan yıl sonu sergisi, 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 15.00’te Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca ortaya koyduğu sanatsal ve mesleki ürünler sanatseverlerle buluşacak.

El emeği ürünler ziyaretçilerle buluşacak

Sergide; giyim üretimi, yiyecek-içecek hizmetleri, el sanatları, müzik, resim, seramik, takı tasarımı, geleneksel Türk sanatları gibi farklı alanlarda eğitim alan kursiyerlerin çalışmaları yer alacak. Aynı zamanda bazı kurs gruplarının sahne performanslarının da sergi kapsamında izleyicilere sunulacağı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun’dan davet

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Hayat Boyu Öğrenme felsefesiyle çıktığımız bu yolda, kursiyerlerimizin yıl boyunca büyük bir emekle ürettikleri eserleri kamuoyuna sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu sergi, sadece ürünlerin tanıtıldığı bir etkinlik değil; aynı zamanda bireysel gelişim ve toplumsal dayanışmanın da güçlü bir göstergesidir. Katılımınız bizleri onurlandıracaktır.”

Serginin açılışına kamu yöneticileri, eğitim camiası, sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarının da davetli olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA