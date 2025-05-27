Açılış programına Başkan Tutdere’nin yanı sıra Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, akademisyenler, il protokolü ve çok sayıda öğrenci iştirak etti.

Protokol üyeleri öğrenci stantlarını gezdi

Etkinlik, öğrenciler tarafından hazırlanan kültürel ve gastronomik stantların gezilmesiyle başladı. Protokol üyeleri, üniversite öğrencilerinin emekleriyle ortaya çıkan sergileri ilgiyle inceledi. Öğrencilerin yöresel ürünlerden oluşan ikramları ve atölye çalışmaları, şenliğe renk kattı.

Tutdere: “Üniversiteler, kentlerin yeniden inşasında önemli bir aktördür”

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi’nin kentle kurduğu yakın ilişkiye ve şehrin yeniden inşası sürecine sunduğu katkılara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“6 Şubat depreminin ardından Adıyaman Üniversitesi hızla toparlanma sürecine girdi. Bu özverili çalışmada emeği geçen tüm akademik kadroya ve üniversite yönetimine teşekkür ediyorum. Bugün burada Bahar Şenliği vesilesiyle bir aradayız ancak üniversitelerin yalnızca eğitimle değil, kente katkı sunan sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de toplumla bütünleştiğini görmek memnuniyet verici. Şehrimizin yeniden yapılanma sürecinde üniversitelerimizin rehberliğine ve enerjisine büyük ihtiyaç duyuyoruz.”

Başkan Tutdere, şenlik programında emeği geçen herkese teşekkür ederek, organizasyonun öğrencilere moral ve motivasyon sağlamasını diledi.

Halk oyunları ve kültürel gösteriler ilgiyle izlendi

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan halk oyunları ekipleri izleyicilere renkli anlar yaşattı. Üniversitenin farklı kulüplerinden öğrencilerin gerçekleştirdiği dans ve ritim gösterileri büyük beğeni topladı.

Bahar Şenliği ve Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin, konserler, spor aktiviteleri ve atölyelerle hafta boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PHA