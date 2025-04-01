Vefa İlkokulu 1-C sınıfı öğrencileri, İstiklal Marşı’nın tamamını ezberleyerek seslendirdi. Bu başarıları nedeniyle okul yönetimi tarafından madalya ile ödüllendirilen öğrenciler, ödüllerini Okul Müdürü Yılmaz Çetinkaya ve Müdür Yardımcısı Mahmut Güler’in elinden aldı. Tören, tüm okul öğrencileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oratoryo Gösterisi Büyük Beğeni Topladı

Etkinlikte, 4. sınıf ve ortaokul öğrencilerinin sahnelediği oratoryo gösterisi de büyük beğeni topladı. Çanakkale Zaferi’ni konu alan sunumda, öğrenciler tarih bilinci ve milli duyguları yansıtan performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı. 4. sınıf öğrencileri ayrıca İstiklal Marşı’nı coşkuyla seslendirdi.

“Maarif Modeli” Vurgusu: Öğrenciler Milli Değerlerle Geleceğe Hazırlanıyor

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde yürütülen faaliyetler kapsamında gerçekleştirildi. Okul yönetimi, öğrencilerin milli bilinçle yetiştirilmesi, vatan sevgisinin pekiştirilmesi ve tarihsel hafızanın canlı tutulması amacıyla bu tür etkinliklere ağırlık verdiklerini belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin temel amaçlarından biri olan "millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen bireyler yetiştirmek" ilkesi doğrultusunda yapılan bu çalışma, öğrencilere hem akademik hem de kültürel gelişim fırsatı sundu.

Modelde yer alan “Türk milletinin köklü tarihinden ve yüksek kültüründen beslenen bireyler yetiştirmek” hedefiyle öğrenciler, milli değerlerle yoğrulmuş etkinlikler aracılığıyla geleceğe hazırlanıyor.

Velilerden Öğretmenlere ve Yönetime Teşekkür

Etkinliğin ardından veliler, öğrencilere desteklerinden dolayı 1-C sınıf öğretmeni Zuhal Fırat başta olmak üzere öğretmenler Meral Yılmaz, Songül Çavuş Alkan ve Sultan Çetinkaya ile okul yönetimine teşekkür etti. Veliler, bu tür faaliyetlerin çocukların özgüvenlerini ve milli şuurlarını güçlendirdiğini ifade etti.

Kaynak : PHA