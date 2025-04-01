“CHP, anti-demokratik arayışlar içinde”

Bahçeli, CHP’nin muhalefet anlayışını "seçkinci", "çatışmacı" ve "milletin değerleriyle uyuşmayan" bir çizgide tanımlayarak, “CHP iktidar olamadığı her dönemde anti-demokratik yöntemlere başvurmaktan geri durmamıştır. Bugün de aynı anlayışla hareket etmektedir,” ifadelerini kullandı.

Son günlerde bazı televizyon kanalları ve yorumcular aracılığıyla desteklendiğini öne sürdüğü “sokak çağrıları”nı ise “toplumsal huzuru ve kamu düzenini tehdit eden” adımlar olarak nitelendiren Bahçeli, bu tür girişimlerin “demokrasi dışı arayışların tezahürü” olduğunu savundu.

“Tek adam rejimi söylemi gerçekle bağdaşmıyor”

Bahçeli, “tek adam rejimi” eleştirilerine de tepki göstererek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin demokratik meşruiyet zemininde işlediğini vurguladı:

“Seçilmiş olmak suç işleme özgürlüğü kazandırmaz. Milletin yüzde 52’sinin oyunu alarak seçilen Cumhurbaşkanı tek adam olamaz. Seçimlerin yapıldığı, halkın iradesinin tecelli ettiği bir düzende 'tek adam rejimi' ifadesi hukuki ve vicdani temelden yoksundur.”

“CHP, Atatürk’ün mirasına ihanet ediyor”

CHP’nin, Atatürk’ün kuruluş değerlerinden uzaklaştığını ileri süren Bahçeli, “Bu haliyle CHP, Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktadır” dedi. CHP’nin, büyük kamu yatırımlarına ve dış politikadaki girişimlere karşı çıkan bir tutum sergilediğini ifade eden Bahçeli, CHP'nin geçmişte ve bugün “boykot da bir, işgal de bir” anlayışına sahip olduğunu öne sürdü.

“Sokak çağrıları tehlikeli bir oyun”

MHP lideri, sokak eylemlerine yönelik çağrıların Türkiye’yi kutuplaştırmayı amaçladığını belirterek, şunları söyledi:

“Sokak çağrısı yapan provokatörler, geçmişin acı tecrübelerini unutmuş görünmektedir. 15 Temmuz benzeri karşılıklar doğarsa, olayların önü nasıl alınacak? Bu tür çağrılar, toplumsal isyanı körükleme niyeti taşıyor.”

“Demokrasiye şaşı bakan kim varsa karşımızdadır”

Açıklamasının sonunda Bahçeli, “CHP ve yandaşları, hükümeti değil, ülkeyi hedef alan bir anlayış içindedir. Demokrasiye şaşı bakan kim varsa karşımızdadır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz,” dedi.

Kaynak : PHA