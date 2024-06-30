İzmir'in Torbalı ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Ayrancılar Barış Manço Caddesi'ndeki bir kıraathanede patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, kıraathanede sanayi tüpünün patladığını 35 vatandaşın yaralandığı, 4 vatandaşın ise hayatını kaybettiğini duyurdu.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Torbalı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir kıraathanede ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir. Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Torbalı Belediyesi ise söz konusu patlamanın ardından olay yerine geçerek, bölgedeki ilgili tüm kurumlarla çalışmalara başladı. Patlamada çevredeki bazı binalarda da hasarların oluştuğu kaydedildi.

https://twitter.com/torbalibelediye/status/1807407344281612308