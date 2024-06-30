Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü ve Türkiye Klasik Otomobil Sevenler Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik araba tutkunlarını ağırladı.

Klasik araba meraklıları, araçlarını meydana getirerek ziyaretçilere sergiledi ve bu nostaljik yolculuğa katılan vatandaşlara araçları hakkında bilgi verdi. Eski dönemlerin ikonik araçları, festivale katılanların beğenisini topladı.

Programda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Uğur ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mehmet Nuri Turan’a etkinliğe verdikleri desteklerden dolayı plaket takdim edildi.

Gaziantep'te düzenlenen Classic Mercedes Festivali, hem şehirde nostaljik bir atmosfer yarattı hem de klasik otomobil tutkunlarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Öte yandan aileleri ile birlikte şehir dışından etkinliğe katılan Mercedes tutkunları, büyükşehire bağlı müzeler başta olmak üzere şehirdeki kültür gezilerine de katıldı.



Kaynak : PHA