"Öcalan’ın Açıklaması Milletimizin Vicdanında Asla Kabul Görmeyecek"

ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulunan Olgun, PKK’nın silah bırakma çağrısının terör örgütünün işlediği insanlık suçlarını aklamaya yönelik bir girişim olduğunu ifade etti.

“Türkiye, terörle mücadelesinde daima kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemiştir. On binlerce masum vatandaşımızın hayatına kast eden, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne en büyük tehditlerden biri olan PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yaptığı açıklama milletimizin vicdanında asla kabul görmeyecektir. Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı, terör örgütünün yıllarca süren kanlı eylemlerini ve işlediği insanlık suçlarını aklamaya yönelik bir girişimdir.”

Olgun, terör örgütünün kendi iradesiyle silah bırakma kararı almasının, işlediği suçların cezasından kaçınma çabasından başka bir şey olmadığını belirtti.

"PKK’nın Ateşkes Kararı Bir Aldatmaca"

Terör örgütünün Kandil’den yaptığı ateşkes açıklamasının daha önce defalarca ilan edilen benzer kararlarla aynı olduğunu savunan Olgun, "Bu tür ateşkeslerin örgütün kendini toparlamak ve yeni saldırılar planlamak için bir strateji olarak kullanıldığını" ifade etti.

“Türk milleti geçmişte bu tür girişimlerin ne anlama geldiğini defalarca tecrübe etmiş ve her seferinde terörün gerçek yüzüyle karşı karşıya kalmıştır. Ayrıca Kandil açıklamalarının satır aralarında geçen 'hukuki zemin sağlanması ve terörist başının özgürlüğüne kavuşarak bizzat kongrelerini yönetmesi' talebi de terör örgütünün asıl niyetini göstermektedir. Bu açıklamalar, terör örgütünün hiçbir koşul olmadan silah bırakacağı iddialarını kökten çürütmektedir.”

Olgun, devletin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelede hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini vurguladı.

"Türkiye Terörle Mücadelede Taviz Vermeyecek"

Türkiye Cumhuriyeti’nin terörle mücadelede her zaman güçlü ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten Olgun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelede asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir. Terör örgütlerinin ve onların destekçilerinin ülkemizin huzurunu ve güvenliğini bozmasına asla izin verilmeyecektir. Milletimizin birlik ve beraberliğine kast eden her türlü terör eyleminin ve bu eylemleri gerçekleştiren yapıların karşısında durmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aziz hatırasına ve gazilerimizin fedakarlıklarına olan borcumuzun bilinciyle, terörle mücadelede milletimizin her daim yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.”

Olgun, Türk milletinin terör örgütlerinin taktiksel girişimlerine karşı bilinçli ve duyarlı olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti güçlü iradesi ve milli kararlılığı ile terörün her türlüsünü yok edecek kudrete sahiptir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle anan Olgun, gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kaynak : PHA