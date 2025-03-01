Adıyaman'daki Alevi-Sünni birlikteliğini bozma girişimlerinin başarısız olacağını ifade eden Rençber, cem evlerine yönelik saldırıların amacının toplumsal huzuru bozmak olduğunu ancak Adıyaman’ın bu tür provokasyonlara prim vermeyecek bir geçmişe ve toplumsal yapıya sahip olduğunu söyledi.

"Adıyaman, Barışın ve Birlikte Yaşamanın Sembolü"

Adıyaman’da Alevi-Sünni, Türk-Kürt, Müslüman-Hristiyan olmak üzere birçok etnik ve dini grubun asırlardır bir arada yaşadığına dikkat çeken Rençber, yaptığı akademik araştırmalarda kentte mezhepsel veya etnik temelli bir çatışmanın olmadığını vurguladı.

"Adıyaman’da Alevi ve Sünni toplumu geçmişten bugüne birbirini ötekileştirmeden, önyargılardan uzak bir şekilde yaşamıştır. Aleviler Sünnileri, Sünniler ise Alevileri kirve yapmış, aralarında akrabalık bağları kurmuşlardır. Aynı cenazede saf tutmuş, aynı düğünde halay çekmişlerdir. Yaptığımız alan araştırmalarında birçok Alevi dede, Sünni kesimlerle aralarında hiçbir sorunun olmadığını ifade etmiştir."

Rençber, "Adıyaman, İslam ortak paydasının ve birlikte yaşama kültürünün en önemli merkezlerinden biridir." diyerek, bu birliğin bozulmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

"Cemevlerine Yönelik Saldırıların Amacı Toplumsal Barışı Bozmak"

Son günlerde Adıyaman’da cem evlerine yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Fevzi Rençber, bu tür girişimlerin Alevi-Sünni çatışması çıkarmaya yönelik olduğunu söyledi. Ancak Adıyaman halkının sağduyulu davrandığını ve bu tür provokasyonlara gelmeyeceğini belirten Rençber, şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’da cem evlerine yapılan saldırılar, Türkiye’nin içine girdiği barış iklimine zarar vermek isteyenlerin provokasyonlarıdır. Ancak Adıyaman’da birlik ve beraberlik hâkimdir. Alevi ve Sünni toplumu geçmişte olduğu gibi bugün de kardeşlik içinde yaşamaya devam edecektir. Hiçbir saldırı, Adıyaman’daki kardeşliği bozamaz."

Rençber, Adıyaman halkının barışçıl yapısının ve toplumsal dayanışmasının bu tür girişimlerin başarısız olmasını sağlayacağını belirtti.

"Adıyaman, Türkiye’nin Kültürel Zenginliğini Yansıtan Bir Şehirdir"

Prof. Dr. Fevzi Rençber, Adıyaman’ın sadece dini ve mezhepsel açıdan değil, etnik yapısıyla da Türkiye mozaiğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Adıyaman'ın huzur, kardeşlik ve hoşgörü kültürünün köklü bir geçmişe dayandığını vurgulayan Rençber, "Bu şehir, Türkiye’de barışın, birlikteliğin ve ortak yaşama kültürünün en önemli sembollerinden biridir." dedi.

Adıyaman halkının sağduyulu tutumunun toplumsal huzurun korunmasında en önemli etken olduğunu belirten Rençber, kentteki kardeşlik ortamının sürmesi için herkesin bu birlikteliği desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA