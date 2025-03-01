PKK’dan Açıklama: "Öcalan’ın Çağrısına Uyacağız"

Terör örgütü PKK’nın Yürütme Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Öcalan’ın çağrısının tarihi bir dönüm noktası olduğu öne sürüldü. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bu temelde sorumluluk hepimizindir; herkes görev ve sorumluluğuna sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek durumundadır. Kuşkusuz böyle bir çağrı yapabilmek tarihi öneme sahipti. Biz PKK olarak bu çağrının içeriğine katılıyor ve kendi cephemizden gereklerini yerine getireceğimizi belirtiyoruz.”

PKK, demokratik siyaset ve hukuki zeminin sağlanması gerektiğini iddia ederek, Öcalan’ın çağrısının hayata geçmesi için ateşkes ilan ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Üzerimize saldırı olmadıkça hiçbir gücümüz silahlı eylem yapmayacaktır” denildi.

Öcalan’ın Yönlendirme ve Yürütme Şartı

PKK, fesih kongresinin yapılabilmesi için "uygun güvenlik ortamının sağlanması" gerektiğini öne sürdü. Örgüt, kongrenin başarısını Öcalan’ın yönlendirme ve yürütme şartına bağladı ve Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanması gerektiğini iddia etti.

Açıklamada, "Öcalan'ın çağrısının başarılı bir şekilde hayata geçmesi için fiziki olarak özgür ve engelsiz ilişki kurabileceği bir ortam sağlanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

PKK, bu çağrının bir son olmadığını, aksine yeni bir başlangıç olduğunu öne sürerek, sürecin başarıyla tamamlanmasının tarihi bir önem taşıdığını savundu.

Sürecin Nasıl Şekilleneceği Merak Ediliyor

Öcalan’ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetme çağrısı, Türkiye’de ve uluslararası arenada yakından takip edilirken, PKK’nın kongre sürecine dair atacağı adımlar merakla bekleniyor. Yetkililer, sürecin hukuki ve güvenlik boyutlarını dikkate alarak değerlendirme yapacaklarını belirtiyor.

Kaynak : PHA