Demirtaş: "Barış İçin Siyasi ve Hukuki Adımlar Atılmalı"

Demirtaş, Gazete Duvar'da yayımlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan’ın merkezinde olduğu yeni sürece işaret etti. "Başarılı olmaları için elimden geleni yapacağım" diyen Demirtaş, çözüm için hukuki ve siyasi adımların Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) zemininde atılması gerektiğini belirtti.

"Barış Sürecine Yönelik Provokasyonlar Olabilir"

Demirtaş, barış sürecine yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var, bunu kimse inkar edemez. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır; kalıcı barışa ancak toplumun çoğunluğunun güven duyacağı, inanacağı ve yürekten destekleyeceği bir süreçle ulaşılabilir. Bir başka zorluk da ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaşa endeksli her türlü kazanımını, konforunu ve çıkarını kaybetme telaşıyla yapılacak provokasyonlardır.”

Sürecin zorluklarına rağmen aşılmasının mümkün olduğunu belirten Demirtaş, "Barışa inanan herkesin iyi niyetle sürecin başarılı olması için elinden geleni yapması gerektiğini" ifade etti.

"Silahlar Susturulmalı, Siyaset Konuşmalı"

Demirtaş, barış sürecinin önemine değinerek, "Barıştan, barışmaktan korkma kardeşim. Türk, Kürt el ele vermekten, Türkiye'yi büyütmekten korkma" çağrısında bulundu.

"Bölgeyi barışa taşıyacak her adımı desteklemekten çekinmemeliyiz. Bu kez silahları susturup siyaseti konuşturabilelim. Siyasi mücadeleyle de yoksulluğu, işsizliği, açlığı, adaletsizliği ve eşitsizliği hep birlikte yenelim. Savaşa harcanan milyarlarca doların doğrudan halka harcanmasını sağlayalım. Barışın aynı zamanda ekmek, aş, iş olduğunu unutmayalım."

Yeni Sürecin İlk Adımı

Demirtaş, Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan’ın merkezinde olduğu yeni arayışın Ramazan ayı öncesinde ilk meyvesini verdiğini belirtti. Ancak sürecin toplumsal güvene dayalı olması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Bu liderlere çok güvenen de var, güvenmeyip kaygı duyanlar da. Elbette her iki kesimin de haklı gerekçeleri var. Zaten barışın zorluğu tam da bu noktadadır" dedi.

Kaynak : PHA