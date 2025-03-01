Kurt: “Bu Alçak Saldırıyı En Güçlü Şekilde Lanetliyorum”

Milletvekili Resul Kurt, olayla ilgili yaptığı açıklamada, Adıyaman’ın kardeşlik ve dayanışmanın şehri olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum! Kimse Adıyaman’da kardeşliğimizi, huzurumuzu ve birlikteliğimizi bozamayacak. Bu şehri fitneye ve provokasyona teslim etmeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin ve yargının, failleri en kısa sürede adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bizler ise her zamanki gibi birlik içinde, omuz omuza durmaya devam edeceğiz.”

Halkı Sağduyuya Davet Etti

Cemevi saldırısının ardından toplumsal huzuru korumanın önemine dikkat çeken Kurt, Adıyaman halkına sağduyulu olmaları çağrısında bulundu. Birlik ve beraberlik mesajı veren Kurt, saldırıya karşı gösterilen tepkinin, kentteki dayanışmayı daha da güçlendireceğini ifade etti.

Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten yetkililer, saldırının faillerinin tespit edilerek en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Milletvekili Kurt, Adıyamanlılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, toplumun her kesiminin bu tür provokasyonlara karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak : PHA