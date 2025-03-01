"28 yıl önce, milletin iradesine kastedenler, Türkiye’nin önünü kesmek, kalkınmasını durdurmak ve değerlerini yok etmek istedi. Ancak Milli Görüşçü kadrolar; baskıya, dayatmaya ve zulme boyun eğmedi." ifadelerini kullanan Çimenden, dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

28 Şubat Süreci ve Etkileri

28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında alınan kararlar, dönemin Refah-Yol Hükümeti’ne yönelik baskıları artırmış ve Başbakan Necmettin Erbakan’ın istifasıyla sonuçlanmıştı. "Postmodern darbe" olarak adlandırılan bu süreç, Türkiye’nin siyasi, idari ve toplumsal yapısında önemli değişimlere yol açtı.

Refah Partisi’nin kapatılması ve Necmettin Erbakan’a beş yıl süreyle siyaset yasağı getirilmesi, 28 Şubat sürecinin en dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

Milli Görüş Hareketi’nin Direnişi

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkan Yardımcısı Erkan Çimenden, 28 Şubat sürecinin Milli Görüş hareketi için bir sınav niteliğinde olduğunu belirterek, baskılara rağmen mücadelenin sürdüğünü ifade etti. “Milli Görüş’ün kararlılığı, Türkiye’nin bağımsızlığı ve kalkınma hamlelerinin önünü açmıştır” diyen Çimenden, 28 Şubat kararlarının Türk siyasetinde uzun yıllar etkili olduğuna dikkat çekti.

"Erbakan'ı Minnetle Anıyoruz"

Açıklamasında Necmettin Erbakan’ın siyasi mücadelesini ve Türkiye’ye katkılarını vurgulayan Çimenden, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için dimdik duran Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ve yol arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak : PHA