Kıymaz: "Saldırı Hepimizi Üzdü"

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, yaptığı açıklamada ibadethanelerin kutsal ve dokunulmaz olduğunu belirterek saldırıyı kınadı:

"Cemevinde ibadet ve semahlarıyla bir araya gelen kardeşlerimize yönelik bu saldırı çok üzücüdür. Cemevi, kilise, havra, cami gibi ibadethaneler kutsal ve özel yerlerdir. Bu tür yerlere yapılan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Adıyaman barış şehridir, burada hepimiz biriz, beraberiz. Bir Sünni olarak olaydan Alevi kardeşlerimiz kadar, hatta daha fazla üzüldüğümü ifade etmek isterim. Olay yargıya intikal etmiştir, soruşturma tamamlandığında kamuoyu daha fazla bilgi sahibi olacaktır.” dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz: "Birlik ve Beraberliğe En Çok İhtiyacımız Olan Günler"

Ziyaret sırasında açıklama yapan Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, Adıyaman’ın “barışın başkenti” olarak bilinen bir şehir olduğuna dikkat çekti.

“Bugün barış konuşulurken böyle bir olayın yaşanması hepimizi derinden üzmüştür. Alevi-Sünni her kesimin birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi çok kıymetlidir. Bizim ihtiyacımız olan şey kutuplaşma değil, ortak bir dayanışma ruhuyla hareket etmektir."

Yılmaz ayrıca GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’a olayla ilgili görüşlerini iletti ve röportaj verdi.

Dede Garip Bozkurt: "Aleviler Anadolu’nun Mazlumlarıdır"

Alevi dedesi Garip Bozkurt, yapılan ziyaretin önemine dikkat çekerek birlik ve beraberliğin korunmasının gerekliliğine vurgu yaptı:

“Zeynel Abidin Kıymaz bu gibi durumlarda her zaman birleştirici ve akılcı bir tutum sergileyen bir isimdir. Bugün bizleri üzen bir hadise karşısında duyarlılık göstererek ziyaretimize geldi. Adıyaman’ın birlik ve beraberliğini hep birlikte koruyacağız. Aleviler, Anadolu’nun mazlum insanlarıdır, barışçıl bir topluluktur. Alevilerden kimseye zarar gelmez. Olay yargıya intikal etmiştir, soruşturma sonuçlandığında olayın nedenleri daha iyi anlaşılacaktır.”

Murat Çeliker: "Adıyaman’da Herkes Kardeştir"

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Başdanışmanı Murat Çeliker ise, Adıyaman’ın hâlâ deprem sonrası zorluklarla mücadele ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Adıyaman zor günlerden geçiyor. İnsanlarımızın büyük bir kısmı bu kışı konteynerlerde geçirdi. Sıkıntılarımız hafifleyecek diye beklerken böyle bir saldırının yaşanması hepimizi üzdü. Alevi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Adıyaman’da her kesim birbirine dost, kardeş ve komşudur.”

Olay Savcılık Soruşturmasında

Rıza Tanrıverdi Cemevi’ne yönelik saldırının ardından olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandığında olayın detayları daha netlik kazanacak.

Kentte farklı kesimlerden gelen tepkiler, barış ve kardeşlik vurgusu etrafında birleşirken, yetkililer sürecin yakından takip edildiğini ve toplumsal huzurun korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti.

Kaynak : PHA