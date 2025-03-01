Elmas’ın başarısı, memleketi Adıyaman’da büyük takdir topladı. Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) Başkanı Aziz Levent Binzet, yaptığı açıklamada Elmas’ı tebrik ederek, “Azmin zaferi! Sevgili Lusin Elmas, hepimize bir kez daha öğretti ki öğrenmenin yaşı yok. Eğitimde gösterdiği üstün başarıyla gençlere örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Hukuk ve Psikoloji Alanında Çift Diploma Sahibi Oldu

Adıyaman’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini başarıyla tamamlayan Lusin Elmas, evlendikten sonra İsviçre’ye yerleşti. Burada Hukuk Fakültesi’ni kazanarak avukatlık diplomasını alan Elmas, eğitim hayatına ara vermeden Psikoloji Bölümü’ne kayıt yaptırarak ikinci üniversite diplomasını da aldı. Akademik kariyerini doktora eğitimiyle tamamlayan Elmas, yüksek başarı puanıyla mezun oldu.

Sanata ve Edebiyata da İlgi Duyuyor

Eğitim hayatındaki başarılarının yanı sıra sanata ve edebiyata olan ilgisiyle de tanınan Elmas, Adıyaman’a duyduğu bağlılığı şiirleriyle de dile getiriyor. Rahmetli abisi İskender Elmas gibi Adıyaman ve kültürel değerleri üzerine şiirler kaleme alan Elmas’ın, yakında yayımlanacak olan şiir kitabı merakla bekleniyor.

ÇADAP yetkilileri, Lusin Elmas’ın akademik alandaki başarısının Adıyamanlı gençler için ilham kaynağı olduğunu belirterek, “Kendisini tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Kaynak : PHA