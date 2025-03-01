Yaşlıların gözlerindeki mutluluk ve öğrencilerin içten ilgisiyle şekillenen bu ziyaret, sadece bir etkinlik olmanın ötesinde, nesiller arası dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Deprem Sonrası Dayanışmanın Gücü

Depremin ardından Adıyaman’da kurulan geçici yaşam alanlarında en çok etkilenen gruplardan biri de yaşlılar oldu. Yalnızlık hissinin arttığı, sosyal bağların zayıfladığı bu süreçte, Vefa İlkokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği ziyaret, büyüklerin moral ve motivasyonlarını yükseltirken, çocuklar için de empati ve sorumluluk duygularını pekiştirdi.

Öğrenciler, yaşlılarla sohbet ederek onların anılarını dinledi, geçmişle bugün arasında köprü kurarak toplumsal belleğe katkıda bulundu. Yaşlılar ise kendilerine gösterilen ilgi ve sevgiyle duygusal anlar yaşadı. Ziyaret sırasında gözyaşlarını tutamayan bazı büyükler, bu tür etkinliklerin kendilerini yalnız hissetmemeleri açısından çok kıymetli olduğunu ifade etti.

“Türkiye Yüzyılı'na Yakışır Bir Toplum İnşa Ediyoruz”

Sultan Çetinkaya, Meral Yılmaz ve Gazi Tosun rehberliğinde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, yaşlıların elini öperek hayır dualarını aldı. Karşılıklı sohbetlerde büyüklerin deneyimleri ve hayat tecrübeleri çocuklar için ders niteliğinde oldu.

Etkinliğin ardından açıklama yapan Vefa İlkokulu Müdürü Yılmaz Çetinkaya, sosyal sorumluluk projelerinin öğrencilerin karakter gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çetinkaya, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çocuklarımızın değerler eğitimi almasını, topluma faydalı bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Deprem sonrası zorlukları el ele vererek aşabiliriz. Bu ziyaretler, hem öğrencilerimizin yaşlılara karşı saygı ve empati duygularını güçlendiriyor hem de toplumda birlik ve beraberliğin önemini pekiştiriyor” dedi.

Nesiller Arası Köprüler Kuruluyor

Bölgedeki yaşlılar, bu tür etkinliklerin yalnızca kendileri için değil, aynı zamanda toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmek açısından önemli olduğunu vurguladı. Birçok yaşlı, öğrencilerle vakit geçirmenin onlara gençlik günlerini hatırlattığını dile getirerek duygularını paylaştı.

Öğrenciler de yaşlılarla vakit geçirmenin kendileri için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade ederek, büyüklerine olan saygılarını pekiştirdiklerini ve onların tecrübelerinden ders çıkardıklarını belirtti.

Ziyaretler Düzenli Olarak Devam Edecek

Vefa İlkokulu yetkilileri, benzer etkinliklerin belirli aralıklarla tekrarlanacağını ve bu sürecin bir eğitim modeli haline getirileceğini belirtti. Öğrenciler ve yaşlılar arasında kurulan güçlü bağın, yalnızca bir ziyaretle sınırlı kalmayıp uzun vadeli bir toplumsal dayanışma anlayışına dönüşmesi hedefleniyor.

Deprem sonrası Adıyaman’da örnek bir dayanışma ruhu oluşturan bu etkinlik, genç nesillerin geçmişe saygı duymasını ve büyüklerinin kıymetini anlamasını sağlayarak, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir toplumsal yapının inşa edilmesine katkıda bulunuyor.

Kaynak : PHA