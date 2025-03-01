Adıyaman Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar sahurun gelişini top sesleriyle karşıladı. Geleneksel sahur topu atışı, Ramazan ayında yıllardır sürdürülen önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor.

Başkan Tutdere’den Ramazan Mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sahur topu atışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’ımızda Ramazan’ın bereketini ilk sahur topumuzla karşıladık! Tüm hemşehrilerime hayırlı Ramazanlar dilerim.” diyerek, Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni etti.

Adıyaman'da iftar ve sahur vakitlerinde top atışı geleneğinin Ramazan ayı boyunca devam edeceği belirtilirken, bu kültürel mirasın yaşatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

Kaynak : PHA