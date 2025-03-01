Ne Olmuştu?

Kahta’daki TOKİ konutlarına yerleşen aileler, konutların teslim edilmesine rağmen altyapı eksikliklerinden dolayı birçok sorunla karşı karşıya kalmıştı. Perre Haber Ajansı’nın 10 Eylül 2024 tarihli haberinde, bölgede okul eksikliği ve ulaşım yetersizliği gibi temel sorunlara dikkat çekilmişti. TOKİ konutlarında yaşayan öğrenciler, kendilerine ait bir okul olmadığı için her gün yaklaşık 3 kilometre yürüyerek eğitim almak zorunda kalıyor, toplu taşıma ve servis imkânlarının olmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyordu.

Bu eksikliklere ek olarak, TOKİ konutlarında cami veya mescit bulunmaması, bölgedeki vatandaşlar için bir diğer önemli sorun olarak öne çıkmıştı. Özellikle ibadetlerini cemaatle yapmak isteyen sakinler, ezan sesi duyamadıklarını belirterek yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Vatandaşların Talepleri Dikkate Alındı

Bölge halkının taleplerine duyarsız kalmayan Kahta Müftülüğü ve Kahta Kaymakamlığı, prefabrik bir mescit yapımı için harekete geçti. 300 kişilik kapasiteye sahip olacak mescidin inşaatı sürüyor. Yetkililer, mescidin kısa sürede tamamlanarak ibadete açılacağını belirtti.

Altyapı Eksiklikleri Devam Ediyor

TOKİ konutlarına yerleşen aileler, mescit yapımının önemli bir gelişme olduğunu belirtse de, ulaşım ve eğitimle ilgili sorunların devam ettiğini dile getiriyor. Bölgedeki öğrencilerin hâlâ ulaşım sıkıntısı çektiğini belirten veliler, servis imkânlarının sağlanmasını ve eğitim altyapısının güçlendirilmesini talep ediyor.

Yetkililerin mescit yapımı konusunda hızlı bir adım atması olumlu bir gelişme olarak görülürken, bölgedeki diğer temel ihtiyaçlara yönelik çözüm beklentisi de sürüyor.

ADIYAMAN (PHA) - Mustafa KAMIŞ

Kaynak : PHA