İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında açıkladığı ve "Çalışanların ve Emeklilerin Geçim Koşullarının İyileştirilmesi Amacıyla Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığını taşıyan düzenlemenin genel gerekçelerini paylaştı.

"Türkiye'de Asgari Ücret ve Emekli Maaşları Açlık Sınırının Altında"

Teklifin gerekçesinde, Türkiye ekonomisinin yüksek enflasyon, gelir dağılımındaki bozulma ve artan işsizlik nedeniyle derin bir kriz yaşadığı vurgulandı. Çalışanların ve emeklilerin alım gücünün hızla düştüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle çalışan kesimlerin maaşlarının ve emekli aylıklarının gerçek enflasyon karşısında yeterince korunmaması, halkın büyük bölümünü ekonomik güvencesizlik içinde bırakmakta ve yoksulluk sınırının altına sürüklemektedir. Türkiye’de asgari ücret açlık sınırının altına düşerken, emeklilerin aldığı maaşlar en temel yaşam ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak hale gelmiştir."

Hükümetin ekonomi politikalarının çalışanlar ve emekliler üzerindeki yükü artırdığı ifade edilen açıklamada, vergi adaletsizliği ve gelir eşitsizliği eleştirildi. Ücretlilerin reel gelirleri düşerken, büyük sermaye gruplarına sağlanan vergi muafiyetleri ve teşviklerin ekonomik adaletsizliği derinleştirdiği vurgulandı.

Teklifin Getirdiği Düzenlemeler

İYİ Parti’nin sunduğu "Refah Paketi" kanun teklifinde şu düzenlemeler öne çıkıyor:

- Asgari ücretin belirlenmesinde milli gelir enflasyonu esas alınacak.

TÜİK’in açıkladığı milli gelir enflasyonu dikkate alınarak, asgari ücretlinin büyümeden pay alması sağlanacak.

- En düşük emekli maaşı yıllara yayılarak asgari ücrete çıkarılacak.

2029 yılına kadar en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması hedeflenecek.

- Bayram ikramiyeleri asgari ücrete endekslenecek.

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri 3 bin liradan asgari ücretin yarısına çıkarılacak ve her yıl enflasyon oranında artırılacak. Böylece hükümetin keyfi düzenlemeleri engellenecek.

- Vergi dilimleri yeniden düzenlenecek.

En düşük vergi dilimi 158 bin liradan 415 bin liraya yükseltilecek. Böylece çalışanların yılın ilerleyen aylarında yüksek vergi dilimlerine girerek net gelir kaybı yaşaması önlenecek.

- Memur emeklilerine seyyanen zam verilecek.

2023’te kamu çalışanlarına verilen 8 bin 77 TL’lik seyyanen zammın memur emeklilerine de verilmesi sağlanacak. Emeklilere seyyanen 8 bin 88 TL ek zam öngörülüyor.

- Ocak ayında yapılan maaş zamlarına ek %5 artış yapılacak.

Tüm emekli ve memurların ocak ayında aldıkları maaş zammına ilave olarak %5 artış sağlanacak.

"Bütçeye Ek Yük Getirmeden Karşılanabilir"

İYİ Parti, sunduğu teklifin bütçeye maliyetinin 735 milyar TL olduğunu hesapladı. Bu kaynağın sağlanabileceği alanlar ise şu şekilde açıklandı:

Paketin yaratacağı 1,1 trilyon TL’lik harcama etkisiyle yaklaşık 130 milyar TL vergi geliri elde edilecek.

Kamunun cari harcamalarından %20 tasarruf sağlanarak 200 milyar TL kaynak yaratılacak.

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) sözleşmelerinin yeniden düzenlenmesiyle 70 milyar TL ek gelir elde edilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve kamu bankalarının zararları azaltılarak 200 milyar TL hazineye kazandırılacak.

Çinli e-ticaret şirketi Trendyol’dan 46 milyar TL’nin geri alınması sağlanacak.

Kayıt dışı ekonominin %1 azaltılmasıyla 110 milyar TL ek kaynak yaratılacak.

Bu kaynaklarla "Refah Paketi" teklifinin bütçeye ek yük getirmeden hayata geçirilebileceği savunuluyor.

İYİ Parti: "Ekonomik Adalet İçin Atılmış Bir Adım"

İYİ Parti, sunduğu teklifi sadece ekonomik bir düzenleme değil, aynı zamanda halkın refahını önceleyen bir siyasi irade beyanı olarak tanımlıyor.

"Sorun, kaynak eksikliği değil, mevcut kaynakların adil ve verimli yönetilmemesidir." diyen parti yetkilileri, bu teklifin iktidara geldiklerinde uygulamaya koyacakları ekonomi politikalarının bir önsözü olduğunu belirtiyor.

İYİ Parti, Türkiye’de büyüme rakamlarının sadece sermaye sahiplerine değil, çalışan kesime de yansıması gerektiğini savunarak, kanun teklifinin kabul edilmesi halinde ekonomik adaletin sağlanacağını ve refahın artacağını ifade ediyor.

İYİ Parti’den Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarında Kapsamlı Reform Teklifi

İYİ Parti’nin sunduğu "Refah Paketi" kanun teklifi, asgari ücretin büyümeden pay almasını, en düşük emekli maaşının asgari ücrete yükseltilmesini ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin düzenlenmesini hedefliyor.

Bütçeye ek yük getirmeden uygulanabileceği belirtilen teklif, özellikle asgari ücretliler, emekliler ve kamu çalışanları açısından önemli iyileştirmeler içeriyor. Teklifin Meclis’te nasıl karşılanacağı ve hükümetin bu öneriye nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA