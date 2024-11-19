Zorlu, mevcut durumda en düşük emekli maaşının hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kaldığını vurgulayarak, "Hükümetin emeklilerin taleplerine kulak vermesi şarttır" ifadelerini kullandı.

"Bakan Şimşek’e Yöneltilen Soru ve Yanıtlar"

Kürşad Zorlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelttiği soru önergesinde, en düşük emekli maaşlarına enflasyon farkı dışında ek bir artış yapılıp yapılmayacağını sordu. Bakan Şimşek, yanıtında şu ifadelere yer verdi:

Enflasyonla Mücadele ve Refah: Şimşek, Orta Vadeli Program’ın (OVP) temel hedeflerinden birinin enflasyonun tek haneli seviyelere düşürülmesi ve vatandaşların refah seviyesinin artırılması olduğunu belirtti. Bu çerçevede maliye politikalarının eşgüdüm içinde yürütüldüğünü ifade etti.

En Düşük Maaş Artışları: 2024 Temmuz itibarıyla en düşük memur maaşının 39 bin 177 TL, en düşük emekli maaşının ise 17 bin 587 TL olduğunu belirten Şimşek, dosya bazında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL’ye yükseltildiğini ve bunun yıl başına göre yüzde 66,7 oranında bir artış olduğunu aktardı. Şimşek, 2002-2024 döneminde en düşük emekli maaşının reel olarak yüzde 621 oranında arttığını da vurguladı.

Enflasyon ve Alım Gücü: Bakan, ekonomik politikalarının temel önceliklerinden birinin fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşları hayat pahalılığına karşı korumak olduğunu belirtti. En düşük emekli maaşıyla ilgili detayların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

Zorlu: "Hükümet Emeklilerin Taleplerine Kulak Vermeli"

Bakan Şimşek’in yanıtlarını sosyal medya hesabından paylaşan Zorlu, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"En düşük emekli maaşının hem asgari ücretin hem de açlık sınırının altında kalması, emeklilerin yıllarca süren çabalarının karşılıksız kaldığını gösteriyor. Hükümetin emeklilerin taleplerine kulak vermesi şarttır. Enflasyonla mücadelede yine dar gelirlinin yükü artıyor gibi görünüyor. Ekonomik dengelerin iyileştirilmesi kadar, yıllarca çalışarak ülkemize hizmet eden emeklilerimizin taleplerinin karşılanması da bir o kadar önemlidir."

"Emeklilerin Durumu Tartışma Konusu Olmaya Devam Ediyor"

İYİ Parti’nin emekli maaşlarına yönelik çıkışı, Türkiye’nin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde emeklilerin geçim koşulları üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Zorlu’nun çağrısı, ekonomik politikaların toplumsal etkilerinin daha geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurgularken, hükümetin bu konuda alacağı adımların kamuoyunda yakından takip edileceği belirtildi.

Kaynak : PHA