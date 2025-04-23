AFAD: “Depremin büyüklüğü 6.2”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49’da meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. İlk sarsıntının ise saat 12.13’te 4.0 büyüklüğünde ve 16.3 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Naci Görür: “Kumburgaz Fayı kilitli ve enerji biriktiriyor”

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremlerin Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu fayın uzun süredir büyük bir deprem üretmediğini ve "kilitli" olduğunu ifade eden Görür, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Silivri açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı. Dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor.”

Uzmanlardan uyarı: İstanbul için kritik bölge

Görür’ün “anlamlı” olarak tanımladığı bu depremler, Marmara Denizi'nin altındaki aktif fay hatlarının İstanbul için ciddi bir risk taşıdığına yönelik uyarıları bir kez daha gündeme getirdi. Bilim insanları, Kumburgaz Fayı’nın olası bir Marmara depreminde kırılması beklenen en kritik hatlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

İstanbul'da panik, sokaklara çıkışlar oldu

Depremler, özellikle Avrupa Yakası’nda birçok ilçede şiddetli şekilde hissedilirken, kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar açık alanlara çıktı, bazı bölgelerde iletişim ve elektrik aksamaları yaşandı. Yetkililer, şu ana kadar ciddi bir can kaybı ya da büyük çaplı hasar bildirimi olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Gözler Marmara’da: “Hazırlıklı olunmalı” çağrısı

Naci Görür ve diğer uzmanlar, Marmara Bölgesi’nde yaşayan vatandaşlara depreme karşı hazırlıklı olunması çağrısını yineliyor. Deprem çantalarının hazır bulundurulması, güvenli toplanma alanlarının bilinmesi ve binaların depreme dayanıklılık durumunun gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Kaynak : PHA