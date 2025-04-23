Ons altın bir günde yüzde 2 değer kaybetti

Geçtiğimiz hafta 3 bin 500 doları test ederek tarihi zirvelere ulaşan ons altın, bugün sabah saatlerinde yüzde 2'lik kayıpla 3 bin 315 dolara kadar geriledi. Bu düşüş, altın yatırımcılarının son haftalarda elde ettiği kazançların önemli bir kısmını geri vermesine yol açtı.

Gram altın 4 bin 60 liraya çekildi

Ons altındaki düşüş, doğrudan gram altın fiyatlarını da etkiledi. Dün (22 Nisan) 4 bin 290 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan gram altın, bu sabah itibarıyla 4 bin 60 lira seviyelerine kadar geriledi. Bu, yaklaşık yüzde 2’lik bir değer kaybı anlamına geliyor.

Kapalıçarşı’da güncel rakam: 4.171 TL

İstanbul Kapalıçarşı'da 22 Nisan’da 4 bin 273 liraya kadar çıkan gram altın, bugün itibarıyla 4 bin 171 liradan işlem görüyor. Serbest piyasalardaki bu düşüş yatırımcılarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Uzmanlar: Dalgalanmalara hazırlıklı olun

Ekonomistler ve piyasa analistleri, altın piyasasında yaşanan bu tür ani geri çekilmelerin özellikle küçük yatırımcıların kararlarını etkilediğine dikkat çekti. Uzmanlar, jeopolitik riskler, ABD Merkez Bankası (FED) politikaları ve küresel ekonomik gelişmelerin altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Altın fiyatlarında bu tür düzeltmeler olağandır. Yatırımcıların uzun vadeli stratejilerini gözden geçirmeleri, kısa vadeli spekülatif hareketlere karşı temkinli olmaları önemli” değerlendirmesi yapıldı.

Piyasalar yeni verileri bekliyor

Altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği, ABD’den gelecek ekonomik veriler ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin mesajlarla şekillenecek. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir diğer unsur ise Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve döviz piyasasındaki dalgalanma olacak.

Kaynak : PHA