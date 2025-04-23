CHP gençlerde yüzde 41,6 ile ilk sırada

Araştırmaya göre, “Bu Pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldıktan sonra verilen yanıtlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yüzde 41,6 oy oranıyla gençler arasında birinci sıraya yerleşti.

AK Parti gençlerde yüzde 17,9’a geriledi

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) genç seçmen desteği ise dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Ankete göre, AK Parti’nin gençler arasındaki oy oranı yüzde 17,9’a kadar geriledi. Bu oran, partinin genç seçmen nezdindeki tabanını önemli ölçüde kaybettiğine işaret ediyor.

DEM Parti ve MHP de yarışta

Ankette DEM Parti genç seçmenden yüzde 12,6 oranında destek alırken, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 9,4 ile dördüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi ise yüzde 7,1 oranında oy alarak dikkat çekti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise yüzde 2,5 oranında destek buldu.

Araştırma 16 ilde 2 bin 426 gençle yapıldı

18-20 Nisan tarihleri arasında 16 farklı ilde hem kent merkezlerinde hem de kırsal bölgelerde gerçekleştirilen araştırmada, toplam 2 bin 426 gençle yüz yüze anket yöntemiyle görüşüldü. Ankette 18-29 yaş aralığındaki genç seçmenler hedef alındı.

Siyasi gelişmeler etkili oldu

Anket sonuçları, özellikle Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı süreci ve ardından yaşanan kitlesel gençlik protestolarının, siyasi tercihleri ciddi şekilde etkilediğini ortaya koydu. CHP’ye olan desteğin artması, muhalefetin genç seçmen nezdinde yeniden ivme kazandığı şeklinde yorumlandı.

Uzmanlar: Genç seçmen belirleyici olacak

Siyaset bilimciler ve analistler, önümüzdeki seçimlerde genç seçmen kitlesinin tercihinin son derece belirleyici olacağını belirterek, partilerin gençlik politikalarına daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak : PHA