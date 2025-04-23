Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), vatandaşlara yönelik kritik uyarılarda bulundu. AFAD, güvenlik önlemlerine dikkati çekti.BURSA (İGFA) - Depremin İstanbul ve çevre illerde hissedilmesi sonrası, AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

AFAD’ın paylaşımında, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin uyarısında bulunurken, "Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" denildi.

Yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunmasını isterken, iletişim hatlarındaki yoğunluğu azaltmak için telefon görüşmeleri yerine SMS ve internet tabanlı uygulamaların kullanılması gerektiği vurgulandı.

AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini belirtti.