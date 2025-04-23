Deprem çevre illerde de hissedildi

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar panikle sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre ciddi bir can kaybı ya da yıkım haberi alınmadı.

Ali Yerlikaya: “AFAD ve ilgili kurumlarımız sahada”

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili tüm kurumların saha taramalarına başladığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

Valilikten açıklama ve sahada inceleme

İstanbul Valiliği de deprem sonrası kriz merkezinin aktif hale getirildiğini, ekiplerin hem kamu binaları hem de özel yapılarda hasar tespiti gerçekleştirdiğini açıkladı. İstanbul’da bazı ilçelerde geçici elektrik kesintileri ve haberleşme aksamaları yaşandığı bildirildi.

Uzmanlar artçılara karşı uyardı

Deprem uzmanları, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceğini vurgulayarak, vatandaşların resmi kurumların yönlendirmelerini takip etmelerini ve mümkünse açık alanlarda kalmalarını önerdi.

Gelişmeler takip ediliyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin gelişmeleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Resmî açıklamalar geldikçe haber güncellenecektir.

Kaynak : PHA