Görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ticaret hacminin 8 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, tarım ürünlerinin bu hacimde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

“Tarımda iş birliği yeni bir ivme kazanacak”

Bakan Bolat, Azerbaycan ile karşılıklı yatırımların ve dış ticaretin, özellikle tarım sektöründe yeni bir ivme kazanacağına işaret etti. Bolat, “İki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlardaki engelleri ortadan kaldıracak adımları hızla hayata geçirmeye ve karşılıklı pazar açılımında mesafe kaydetmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarım Diplomasi Atölyesi’ne katılım sağlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ve Suriye Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Amjad Badr’ın da yer aldığı “Tarım Diplomasi Atölyesi”ne katılan Bakan Bolat, burada da tarımsal üretimin stratejik önemine dikkat çekti.

“Türkiye Avrupa’da tarımsal üretimde birinci sırada”

Türkiye'nin tarımsal üretimde Avrupa’da ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Bolat, küresel tarım ürünleri ihracatında da ülkemizin önemli bir paya sahip olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, ihracatın artırılması yönünde hem iç piyasa dengeleri hem de çok taraflı anlaşmaların gözetildiğini belirtti.

“Sürdürülebilir gıda arzı ve enflasyonla mücadelede koordinasyon içinde çalışıyoruz”

Tarım ürünlerinin arz-talep dengesine uygun şekilde yönetilmesiyle hem sürdürülebilir gıda arzının sağlanması hem de enflasyonla mücadelede etkin bir politika izlenmesinin amaçlandığını belirten Bolat, “Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla yakın bir koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Başarılarımıza yenilerini eklemek için kararlıyız”

Forumun sonuçlarının olumlu etkiler yaratmasını temenni eden Ticaret Bakanı Bolat, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bugünkü forumun hayırlara vesile olmasını diler, Ticaret Bakanlığı olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızla eşgüdüm içinde çalışarak bu alanda sahip olduğumuz başarılara yenilerini katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi kararlılıkla vurguluyorum.”

Kaynak : PHA