Merkez üssü Marmara Denizi, derinlik 10 kilometre

Depremin merkez üssünün Silivri açıkları, Marmara Denizi olduğu bildirilirken, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 6.0 olarak ölçerken, AFAD da benzer verilerle teyit etti.

İstanbul genelinde hissedildi

Sarsıntı, İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında geniş bir alanda hissedildi. Başta Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt olmak üzere birçok ilçede vatandaşlar sokaklara çıktı. Kısa süreli panik yaşandı, bazı bölgelerde cep telefonu iletişiminde aksamalar görüldü.

Valilikten açıklama: Ekipler sahada

İstanbul Valiliği, ilk açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“Silivri açıklarında meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası il genelinde herhangi bir can kaybı veya ağır hasar bilgisi ulaşmamıştır. Ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan resmi kaynaklar dışında bilgiye itibar etmemeleri rica olunur.”

Uzmanlardan uyarı: Artçı sarsıntılara dikkat

Deprem uzmanları, 6.0 büyüklüğündeki bu depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanabileceğine dikkat çekerek, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca olası bir Marmara depremine karşı deprem çantası, tahliye planı ve güvenli alan bilgisi gibi hazırlıkların önemine bir kez daha işaret edildi.

AFAD ve Kandilli gelişmeleri izliyor

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depreme ilişkin gelişmeleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. Şu ana kadar resmi makamlardan can kaybı ya da ciddi yaralanma bildirilmezken, hasar tespiti ve güvenlik kontrolleri sürdürülüyor.

Kaynak : PHA