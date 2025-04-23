Çimenden mesajında, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, milletin bağımsızlık ruhunu yansıtan tarihi bir anlam taşıdığını belirterek, bu anlamlı günün dünya çocuklarıyla birlikte coşkuyla kutlandığını ifade etti.

“23 Nisan, azim ve kararlılıkla kenetlenmemize vesiledir”

İstiklâl Savaşı'nın lideri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan’ın dünyadaki tek çocuk bayramı olduğunu vurgulayan Çimenden, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu bayram, aziz vatanımızı her alanda en ileriye taşımak için yılmadan, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmamıza ve milletçe kenetlenmemize vesiledir.”

“Çocuklarımız, sadece Türkiye’nin değil dünyanın geleceği için umut taşıyor”

Geleceğin teminatı olan çocuklara da seslenen Çimenden, “Sevgili çocuklar, kahraman bir milletin evlatları olarak sizler ülkemizin yarınlarısınız. Sadece Türk milletinin değil, tüm dünyanın geleceği için dünya çocuklarıyla birlikte el ele vererek sevgi, barış ve kardeşlik tohumları ekeceğinize yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Atatürk ve tüm kurtuluş kahramanlarını rahmetle anıyorum”

Mesajının sonunda Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygılarını sunan Çimenden, “Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor; çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, hepsini sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Kaynak : PHA