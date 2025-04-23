Sosyal medya üzerinden yapılan resmi açıklamada, hasar görmüş ya da hasar gördüğü düşünülen binalara kesinlikle girilmemesi gerektiği vurgulanırken, zorunlu haller dışında özel araçla trafiğe çıkılmaması çağrısında bulunuldu.

GSM hatları için de uyarı yapıldı

Açıklamada ayrıca, iletişim hatlarının yoğunluk nedeniyle kilitlenmesini önlemek amacıyla cep telefonu ve GSM hatlarının sadece acil durumlarda kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

“Sayın vatandaşlarımızın dikkatine; Deprem nedeniyle hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara lütfen girmeyiniz. Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayınız. GSM hatlarını zorunlu haller dışında kullanmayınız.”

Valilik kriz masası oluşturdu

İstanbul Valiliği, depremin ardından kriz masası oluşturulduğunu ve il genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerinin sahada aktif olarak görev yaptığı belirtilirken, vatandaşların resmi kurumların yönlendirmelerine uymaları istendi.

Toplanma alanları ve güvenli bölgeler hatırlatıldı

Yetkililer, vatandaşlara deprem toplanma alanlarını kontrol etmeleri, evlerinden çıkarken doğalgaz ve elektrik bağlantılarını kapatmaları ve bina kontrolleri yapılana kadar dışarıda güvenli alanlarda kalmaları yönünde uyarılarını yineledi.

Kaynak : PHA