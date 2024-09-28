Açıklamada, Nasrallah ve Kiraki’nin, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dahiye bölgesinde bir binanın bodrum katındaki komuta merkezinde oldukları sırada İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

İsrail ordusu, Nasrallah ve Kiraki'nin yer aldığı komuta merkezinin vurulduğunu duyururken, saldırının "Hizbullah'ın İsrail'e karşı terör faaliyetlerini koordine ettiği bir anda gerçekleştirildiği" kaydedildi. Ancak İsrail, bu iddiaları destekleyecek herhangi bir kanıt sunmadı. "Saldırının, terör faaliyetlerine karşı meşru bir müdahale olduğu" açıklamasıyla operasyonu savundu.

Hizbullah'tan Sessizlik

İsrail’in açıklamasının ardından gözler Hizbullah’a çevrildi, ancak örgütten herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. AFP haber ajansına konuşan bir kaynak, Nasrallah ile Cuma akşamından bu yana tüm irtibatın kesildiğini ve örgüt içinde bu iddiaların konuşulduğunu belirtti. Ancak kaynağın, bu bilgiyi teyit etmekten kaçındığı bildirildi.

Tahran'da Güvenlik Alarmı

İsrail'in iddiaları bölgesel yankılar yaratırken, İran da bu gelişmelerle ilgili adımlar atmaya başladı. Reuters'ın Tahran'daki kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney güvenlik gerekçesiyle koruma altına alındı ve gizli bir yere nakledildi. İran'ın bu kritik gelişmenin ardından bölgedeki vekil gruplarla sürekli temas halinde olduğu ve bir sonraki adımlarını değerlendirdiği bildirildi.

Bu gelişmelerin ardından bölgede tansiyonun artması bekleniyor. İlerleyen saatlerde Hizbullah'ın vereceği yanıt, bölgesel dinamikler açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak : PHA