"Törene Önemli Katılım"

Tören, eğitim camiası ve bölge halkı için büyük önem taşıyan bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Katılımcılar arasında Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ve Başkanvekili Ali Erdemoğlu, çeşitli ilçe belediye başkanları, üniversite akademik kadrosu, öğrenciler ve bölge halkı yer aldı.

Açılışı Yapılan Projeler:

Törende açılışı gerçekleştirilen projeler arasında Besni Ali Erdemoğlu Personel Lojmanı ve Besni Meslek Yüksekokulu binaları yer aldı. Bu yapılar, Besni ilçesindeki üniversite kampüsünün fiziki gelişimine önemli katkılar sağlayacak. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, bu yatırımların akademik personel ve öğrencilerin daha huzurlu bir ortamda çalışmalarını sürdürebilmeleri için önemli olduğunu vurguladı.

Rektör Keleş, konuşmasında Erdemoğlu Ailesi’nin eğitime verdiği sonsuz destek için şu sözleri dile getirdi: "Adıyaman’ın ve Besni’nin gurur kaynağı olan Erdemoğlu Ailesi, bu projelerle üniversitemize sadece fiziki yapılar kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki eğitim seviyesinin yükselmesine de büyük katkı sağlıyor."

Temeli Atılan Projeler:

Törende temeli atılan projeler ise şunlar:

Ali Erdemoğlu ve İbrahim Erdemoğlu Fakülte Lojmanları (56 daire),

Besni İbrahim Erdemoğlu Öğretmen Evi,

Besni Ali Erdemoğlu Jandarma Lojmanı,

Besni İbrahim Erdemoğlu Emniyet Lojmanı,

Tut İlçesi Mehmet Erdemoğlu Kütüphane ve Konferans Salonu.

Bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte, bölgede hem eğitim hem de kamu hizmetleri alanında büyük bir gelişme bekleniyor. Özellikle öğretmen ve kamu personeline yönelik lojman projeleri, bu kesimlerin bölgedeki yaşam standartlarını artırmayı hedefliyor.

"Deprem Sonrası Dayanışmanın Önemi"

Rektör Keleş, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman’ın yaşadığı travmalardan bahsederek, toparlanma sürecinde eğitime yapılan bu tür yatırımların bölgeye umut verdiğini belirtti. Keleş, "Toplumsal travmaların ortadan kaldırılmasında eğitimin önemi büyüktür" diyerek, Adıyaman Üniversitesi’nin yeniden ayağa kalkmasında hem devletin hem de hayırsever iş insanlarının katkılarının önemine dikkat çekti.

"Erdemoğlu Ailesi'nin Eğitime Katkıları"

Erdemoğlu Ailesi’nin yalnızca fiziki altyapı değil, aynı zamanda öğrencilere burs, staj ve istihdam olanakları sunduğuna da dikkat çeken Keleş, bu desteklerin üniversitenin akademik ve eğitim kalitesini artırdığını belirtti. Ayrıca, ailenin sağladığı yardımlarla Ebelik ve Hemşirelik bölümlerinin laboratuvar ve donanım ihtiyaçlarının da karşılandığını açıkladı.

"Eğitime Yatırım, Geleceğe Yatırım"

Erdemoğlu Ailesi’nin eğitime verdiği cömert desteklerin sadece Adıyaman ve Besni için değil, Türkiye’nin geleceği için de büyük bir değer taşıdığını belirten Keleş, şunları ekledi: "Eğitime yapılan her yatırım, yarına yapılan en büyük yatırımdır. Ali ve İbrahim Erdemoğlu’nun eğitime gösterdiği duyarlılık ve öncülük hepimize ilham kaynağı olmaktadır."

"Bakan Yusuf Tekin'den Destek Vurgusu"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise konuşmasında, eğitimin toplumun geleceği açısından en önemli yatırım olduğuna dikkat çekerek, devletin eğitime yönelik yatırımlarının artarak devam edeceğini ifade etti. Bakan Tekin, "Adıyaman Üniversitesi’nde açılışı yapılan ve temeli atılan bu projeler, ülkemizin eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlayacak" dedi.

"Topluma Umut Veren Projeler"

Açılış ve temel atma töreni, sadece üniversite camiası için değil, tüm bölge halkı için de büyük bir coşku ile karşılandı. Özellikle eğitimde sürdürülebilirliğin sağlanması, deprem sonrası toparlanma sürecine olan katkılar ve Erdemoğlu Ailesi’nin bu projelerdeki rolü, bölgenin geleceği için umut verici olarak nitelendirildi.

Kaynak : PHA