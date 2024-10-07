İsrail’in Lübnan’a saldırması sonucu Beyrut’ta yaşayan 40 bin Mardinliyi tedirgin etti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Gazze’den sonra Lübnan’a saldıran İsrail, burada çeşitli bölgelerde yaşayan binlerce Mardinli’nin can güvenliği tehlikeye girdi.

Özellikle Beyrut’un batı sahiline yakın Zukak El Blad, El Zarif, Berbir, Basta Al Fovka, Basta Al Tahte, Nuveyre, Ras Al Nabi, Ayşe Bakkar, Kaskas, Sabra, Burj El Barajneh ve Lübnan’ın ikici büyük kenti olan Trablus’un Kıbbe semtinde yaklaşık 40 bin Mardinli yaşıyor.

LÜBNAN’DA YAŞAYAN MARDİNLİLER Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920’lerde Mardinliler Lübnan’a göç etmeye başladı. Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan’daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan’a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik almak için mücadele verdi ve bu mücadele 1994’te dönemin Başbakanı Refik Hariri’nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı. Beyrut’ta yaşayan Mardinlilerin yaklaşık 17 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahip.

40 BİN MARDİN’LİNİN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ

Arap Muhallemiler Toplum Bilim Kültür Araştırma Ofisi Sorumlusu Hıdır Sağlam, İsrail’in Lübnan’a saldırması ardından burada yaşayan 40 bin Mardinlinin hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920’lerde Mardinliler Lübnan’a göç etmeye başladığını ifade eden Sağlam,” Asıl göç 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda Lübnan’daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Beyrut’un batı sahiline yakın Zukak El Blad, El Zarif, Berbir, Basta Al Fovka, Basta Al Tahte, Nuveyre, Ras Al Nabi, Ayşe Bakkar, Kaskas, Sabra, Burj El Barajneh ve Lübnan’ın ikici büyük kenti olan Traplus’un Kıbbe semtinde yaklaşık 40 bin Mardinli yaşıyor. İsrail’in acımasız saldırıları orada yaşayan Mardinli hemşerimizi tedirgin ediyor. Ayrıca Türkiye’deki ve Mardin’deki yakınları da endişe duyuyor” dedi.

GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLMELERİ GEREKİR Lübnan’daki vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak ve güvenli tahliye edilmeleri konusunda hükümetimizin ve ülkemizin bu konuda duyarlı olduğunu hatırlatan Sağlam,” Türkiye’ye ve Mardin’e göç edecek olan hemşerilerimize sahip çıkacağız. Bu konuda belediyelerin ve STK’ların şimdiden hazırlıklarını yapmaları gerekir” ifadelerini kullandı.

ANNESİ VE KARDEŞLERİNİN HAYATLARINDAN ENDİŞE EDİYOR Beyrut’ta Yaşayan annesi ve kardeşlerinin hayatlarından endişe eden Halit Şemin ise, İsrail’in Lübnan’a saldırması sonucu Beyrut’a yaşayan annesi ve kardeşlerinin can güvenliğinden endişe ettiklerini ifade etti.

Şemin,” Savaş ile birlikte annem ve kardeşlerim Safaran bölgesinden Tahlebe bölgesine kardeşimin yanına geçtiklerini biliyorum. Beyrut’ta 10 akrabam yaşıyor. Durumları nedir bilemiyoruz. Devletimizin gücünü ve büyüklünü biliyoruz. İnşallah en kısa zamanda onları sağ salim tahliye ederler”

BEYRUT’TAKİ AKRABALARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİNDEN ENDİŞE EDİYORUZ Beyrut’ta kayınvalidesi ve yakınları yaşayan Mardinli İ.D ise akrabalarının can güvenliğinden endişe duyduklarını ifade ederek, Önceki gün akrabalarımın yaşadığı bölgeye İsrail savaş uçakları ile bombaladı. Oradaki yaşayan Mardinlilerimiz büyük bir korku yaşıyor.” açıklamasında bulundu.