‘Devletin kazanç kapısı, vatandaşın çile kapısı oldu’



Araç muayene sisteminin vatandaşlar için bir eziyete dönüştüğünü savunan Demir, “Devletin kazanç kapısı olarak gördüğü ama vatandaş için çile kapısına dönüşen Araç Muayene İstasyonları, yer ve alan bakımından da işletme açısından da eziyete dönüşmüş durumda. Bu kurumun en kısa zamanda elden geçmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.



‘Emekçinin sırtından trilyonlar kazanıyorlar’



TÜVTÜRK çalışanlarının da emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan İsmail Demir, “Emekçi kardeşlerimizin sırtından trilyonlar kazanıyorlar, çalışanlara gelince de asgari ücret ödüyorlar. Çok yazık” diyerek istasyonlarda görev yapan personele yapılan ücret politikasını eleştirdi.



‘10 dakikalık muayene 2621 TL’



Muayene ücretlerinin yüksekliğine de dikkat çeken Demir, “Otomobil muayene ücreti 2621 TL. Muayene için saatlerce bekliyorsun ama muayene 10 dakika sürüyor. 10 dakikada 2621 TL para ödüyorsunuz. Bu çok yüksek bir meblağ. Deli Dumrul misali, gelseniz de gelmeseniz de bu yüksek ücreti ödemek zorundasınız” şeklinde konuştu.



‘TÜVTÜRK ciddi bir tekelleşmenin örneği’



TÜVTÜRK’ün piyasada tek yetkili olması nedeniyle oluşan rekabet eksikliğine işaret eden Demir, “TÜVTÜRK ciddi bir tekelleşmenin tipik bir örneğidir” değerlendirmesinde bulundu.



‘Gölgelik yok, oturacak bank yok, içilecek su yok’



İstasyon çevresindeki temel ihtiyaçların dahi karşılanamadığını ifade eden Demir, şu eleştirilerde bulundu:



“Vatandaştan yüksek paralar alıp 40 derecede güneşin altında ayakta bekleten, vatandaşımıza değer vermeyen, su içmek istediğinizde su alabileceğiniz bir işletmenin olmadığı Adıyaman araç muayene istasyonu, zahmet edip de vatandaşlarımız için klimalı bir alan kurma gereği bile duymamış. Onu yapmadınız diyelim, en azından gölgelikler oluşturup birkaç tane bank koyun da vatandaşlarımız oturabilsin.”



‘Hijyen yetersiz, lavabolar girilecek gibi değil’



Açıklamasında hijyen koşullarının da yetersiz olduğunu dile getiren Demir, özellikle lavaboların kullanılamaz halde olduğunu belirtti.



‘Su almak için benzinliğe gitmek kaza riski yaratıyor’



Su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların karşıdan karşıya geçerek yakındaki akaryakıt istasyonuna gitmek zorunda kaldığını ve bu durumun ciddi güvenlik riski oluşturduğunu ifade eden Demir, şöyle devam etti:



“Vatandaşlarımız araçlarının başında, sıcakta saatlerce bekliyorlar. İçilecek su yok. Su almak için de geçiş güzergâhında bulunan ana yolun karşısındaki benzinliğe gitmek zorunda kalıyorlar. Allah muhafaza su almaya giden vatandaşlarımız ciddi anlamda kaza tehlikesi atlatmaktadırlar. Bu duruma defalarca şahsen şahit olduk.”



‘Kazalar yaşanmadan çözüm bekliyoruz’



İlgili kurum ve yetkililere çağrıda bulunan İsmail Demir, “Herhangi bir kaza yaşanmadan, en kısa zamanda vatandaşlarımız adına çözüm bekliyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar da sorunları en kısa zamanda çözüme kavuştururlar” dedi.

Kaynak : PHA