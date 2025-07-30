İndere TOKİ Konutları’na uzanan 5. bağlantı yolu ile Karadağ eteklerine paralel çevre yolunun hayata geçirilmesi için çalışmalar yüklenici firma tarafından başlatıldı.

Proje alanını ziyaret eden AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, beraberindeki AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ile birlikte incelemelerde bulundu.

Yeni bağlantı yolu, Narlıkuyu’dan başlayarak İndere TOKİ Konutları’na ulaşan ferah ve modern bir güzergâh olarak planlandı. Böylece İndere TOKİ’ye ulaşımı sağlayan yol sayısı 5’e yükseldi. Mevcut bağlantılar şu şekilde:

1.⁠ ⁠Kireçhane Caddesi

2.⁠ ⁠Eski Zey Yolu

3.⁠ ⁠Esentepe TOKİ bağlantısı

4.⁠ ⁠Türmüz Yolu

5.⁠ ⁠Narlıkuyu–İndere TOKİ Bağlantı Yolu (yeni)

Aynı kapsamda projelendirilen Karadağ çevre yolu ise:

•⁠ ⁠Eski Zey Yolu’ndan başlayarak,

•⁠ ⁠Çamlıca Konutları ve Narlıkuyu üzerinden geçip,

•⁠ ⁠Perre Uygulama Oteli’nin kuzey hattını izleyerek,

•⁠ ⁠Esentepe TOKİ’den Türmüz Yolu’na bağlanacak şekilde inşa edilecek.

Toplamda yaklaşık 1 milyar TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen projeler; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn. Murat Kurum’un destekleri ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün onayı ile resmen başladı.

Milletvekili Alkayış açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Ulaşımı kolaylaştıran, şehir içi trafiği rahatlatan ve Adıyaman’ımızın geleceğine değer katan bu projelerin takipçisiyiz. Sevdamız olan Adıyaman’a hizmet etmeye, ilimizi her bakımdan güçlendirmeye gayret gösteriyoruz. Eskisinden daha güzel bir Adıyaman inşa edene kadar durmayacağız.”

Kaynak : PHA