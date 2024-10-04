Binlerce kişiye hitap eden Hamaney, İsrail’in bölgedeki saldırılarına karşı Filistin ve Lübnan halkına desteğini vurguladı ve gerekirse İsrail'e yeniden saldıracaklarını belirtti.

İslam Dünyasına Birlik Çağrısı

Hamaney, hutbesinde İslam dünyasının bölgedeki tehlikelere karşı birleşmesi gerektiğini ifade etti. İsrail'in sadece Filistin ve Lübnan’ın değil, tüm İslam dünyasının düşmanı olduğunu belirten Hamaney, Müslüman ülkelerin farklı yöntemlerle bu düşmanlıkla yüzleştiğini söyledi. “Düşman aynı, sadece yöntemleri farklı. Bazılarına ekonomik savaş açıyorlar, bazılarına ise bomba yağdırıyorlar. İslam dünyası bu tehdit karşısında birlik olmalı” diyen Hamaney, bölgedeki Müslüman halkların bir araya gelmesinin önemine değindi.

"İsrail’e Yönelik Saldırı Meşru ve Yasal"

Hamaney, İran’ın kısa bir süre önce İsrail’e düzenlediği füze saldırısının meşru olduğunu savundu. İran Devrim Muhafızları tarafından İsrail’e atılan füzelerin, Filistin ve Lübnanlıların kendilerini savunma hakkının bir parçası olduğunu belirtti. “İsrail rejimi durmadan suç işlemekte. Bizim İsrail'e yaptığımız saldırı tamamen meşru ve yasaldır. Bu, sadece en hafif tepkimizdir” ifadelerini kullanan Hamaney, gelecekte de benzer saldırıların olabileceğinin sinyalini verdi.

"Siyonist Rejim Yok Olacak"

Hamaney, ABD’nin İsrail’i koruması olmadan İsrail'in uzun süre ayakta kalamayacağını belirterek, İsrail'in bölgedeki geleceğinin belirsiz olduğunu söyledi. İsrail'i "çirkin bir ağaç" olarak nitelendiren Hamaney, rejimin ABD'nin desteğiyle ayakta durduğunu ve bu desteğin çekilmesi durumunda İsrail’in kaçınılmaz olarak yok olacağını dile getirdi. Hamaney ayrıca, Lübnan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünden sonra bile onun direniş bayrağını taşıyanların gücünü koruduğunu vurguladı ve İsrail’in bu direnişi kırmasının mümkün olmadığını belirtti.

İran-İsrail Gerilimi Tırmanıyor

Hamaney’in bu sert açıklamaları, İran’ın İsrail’e füze saldırısı düzenlemesinden kısa bir süre sonra geldi. 1 Ekim'de İran Devrim Muhafızları, İsrail’e yönelik yaklaşık 200 füze saldırısı düzenlemiş ve bu saldırıda ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerinin kullanıldığı belirtilmişti. Bu saldırı, İsrail’in Hamas ve Hizbullah liderlerine yönelik operasyonlarına misilleme olarak gerçekleştirilmişti. Hamaney’in, "Bu sadece başlangıç" diyerek vurgu yaptığı saldırı, iki ülke arasındaki gerilimin artmasına neden olmuştu.

ABD ve Batı'ya Yönelik Eleştiriler

Hamaney, konuşmasında ABD ve Batı’ya da sert eleştirilerde bulundu. ABD’nin İsrail’i destekleyerek bölgede istikrarsızlığı körüklediğini öne süren Hamaney, Batı’nın İsrail'e verdiği desteğin Müslüman ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini vurguladı. Hamaney, İsrail’in ABD desteğiyle bölgede güç kazandığını, ancak bu desteğin çekilmesi halinde rejimin uzun süre ayakta kalamayacağını ifade etti.

Ayetullah Ali Hamaney’in dört yıl aradan sonra verdiği bu hutbe, sadece İsrail’e karşı değil, tüm Batı’ya yönelik sert mesajlar içeriyordu. İslam dünyasına birlik çağrısı yaparak, İsrail’e karşı ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayan Hamaney, gerekirse İsrail'e yeniden saldırı düzenleyeceklerini açıkça ifade etti. İran’ın İsrail ile olan gerilimi, bu açıklamaların ardından daha da artacağa benziyor.

Kaynak : PHA