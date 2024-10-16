Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'yı inlerinde vurmaya devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarının düzenlendiğini duyurdu.

Hava harekatlarında ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" vurgusu yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz… pic.twitter.com/Kw9TMqXygp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2024