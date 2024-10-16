AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan’ın somut adımlar atılmasında büyük rol oynadığı projenin üzerinde Belediye Başkanı Reşit Alkan da önemle duruyor. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı mahallede yapım ihalesi de gerçekleşti. İhalenin ardından en kısa sürede yapım çalışmalarına başlanılması bekleniyor. Öte yandan çarşı merkezi için büyük önem taşıyan Meydan Projesi’nin ise önümüzdeki ay ihaleye çıkacağı öğrenildi.

Yıllardır süren çalışma Özhan ve Alkan’la hız kazandı

Özellikle çarşı merkezinin kurtuluşu olarak görülen Kentsel Dönüşüm çalışmaları uzun yıllardır Besni’nin beklediği bir projeydi.

Geçmiş yıllarda pek çok kez gündeme gelen ancak bir türlü somut adımın atılmadığı Kentsel Dönüşüm, Belediye Başkanı Reşit Alkan’ın göreve gelmesiyle birlikte hız kazandı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında hem AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, hem de Belediye Başkanı Reşit Alkan’ın hak sahipleriyle olumlu görüşmeler gerçekleştirmesi projenin önünü açtı.

Kısa sürede yıkımlar gerçekleşti

Birkaç ay önce detaylarının duyurulduğu proje kapsamında yıkımlar da art arda yapıldı. Besni Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen çalışmada pilot bölge olan Ciritmeydan Mahallesi Belediye Düğün Salonu civarında ev ve iş yerlerinin yıkımlarının kısa sürede gerçekleşmesi, vatandaşın da kentsel dönüşüme olan inancını da artırdı.

İhalesi yapıldı yapım çalışmaları başlıyor

Yaşanan gelişmelerin ardından yıkım bölgesinde tekrar yeni yapıların yükselmesi için yapım ihalesinin de yapıldığı öğrenildi. İhalenin ardından önümüzdeki günlerde müteahhit firmanın yapım çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Meydan Projesi ihaleye çıkıyor

Çarşı bölgesinin kurtuluşu olarak adlandırılan Kentsel Dönüşüm ile birlikte bir diğer önemli proje olan Meydan Projesi için de önemli gelişmeler yaşanıyor. Meydan Projesinin de önümüzde ay ihaleye çıkılacağı öğrenilirken ihale akabinde yıkım çalışmaları başlayacak. Belediye Başkanı Reşit Alkan’ın önemle üzerinde durduğu bu iki önemli proje sayesinde çarşı merkezi yeniden cazibe merkezi olma yolunda ilerleyecek.

Kentsel dönüşüm proje detayları

72 konut, 57 dükkan ve 9 ofisten oluşacak. 19 Bloktan oluşacak projede Toplam İnşaat Alanı 43.287,00m2, Konut Brüt Alan 20.507 m2, Ticaret Brüt Alanı ise 3.627m2’den oluşuyor. Alanda ayrıca, 217 araçlık otopark olacak. Konut + ticaret + ofis şeklinde olacak projede 2+1 konut olarak 32, 3+1 konut olarak 140 toplamda ise 172 konut ile 57 dükkan, 9’da ofis şeklinde olacak.



Kaynak : PHA