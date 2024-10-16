Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'da başlatılan bu proje kapsamında, konteyner kentlerdeki çocuklar için hem ragbi eğitimi hem de yaşam becerileri atölyeleri düzenleniyor. Eğitmenler ise yine depremzede gençler arasından seçiliyor ve bu sayede dayanışma ruhu güçleniyor.

Projenin en önemli adımlarından biri olan 3 aylık eğitim süreçlerinin ardından konteyner kentler arasında düzenlenen ragbi turnuvaları ile her sezon tamamlanıyor. Bu etkinlikler, çocukların spor yoluyla hem psiko-sosyal destek almasına hem de sağlıklı yaşam becerileri kazanarak yeni bir spor dalı ile tanışmalarına olanak sağlıyor.

Bugüne kadar üç sezonu başarıyla tamamlanan ve dördüncü sezonuna başlayan Pass It Back projesi, deprem sonrası hayat bulan önemli bir dayanışma örneği. Proje kapsamında eğitim alan çocukların %64’ünü kız çocukları oluşturuyor. Bu güçlü katılımın bir sonucu olarak, Adıyaman’da ilk kez bir ragbi spor kulübü kuruldu. Adıyaman Ragbi Spor Kulübü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ragbi alanında faaliyet gösteren ilk kulüp olma özelliği taşıyor.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, proje hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ragbi, hayatımıza deprem sonrası girdi. Zor bir dönemde Federasyonumuz ve ChildFund Rugby’nin desteğiyle yola çıktık ve önemli adımlar attık. İlk defa Adıyaman’da okul sporları kapsamında ragbi müsabakaları düzenledik ve bu gelişim bize umut veriyor. Konteyner kentlerden milli sporcuların çıkacağına inanıyoruz ve bu alandaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu süreçte en büyük desteği çocuklarımız ve ailelerinden aldık, hepsine teşekkür ediyorum.”

Pass It Back Projesi’nin dördüncü sezonu, Aralık ayında yapılacak konteyner kentler arası turnuva ile tamamlanacak ve yeni sezon hazırlıkları başlayacak.

Kaynak : PHA