Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ve 30 Ekim 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" 1 Nisan 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giriyor.

Yönetmelik, alışverişlerde şeffaflık ve ürün güvenliğini sağlayacak.

Vatandaşların haklarını da koruyacak yönetmelik, tüketicilerin alışverişte ürünleriningüvenliğine ilişkin bilgiye ulaşımı artıracak.

DENETİM HIZLANACAK

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu konudaki denetimleri artırılacağı belirtilerek, ürün güvenliğini güçlendirecek uygulama ile uygunsuz ürün platformları kaldırılacağı bildirildi.

Tüketicilere doğrudan iletişim noktası sağlanmasının zorunlu olacağını bwelirten bakanlık, yurt dışından satışlarda Türkiye'de yerleşik temsilci bulundurulmasının zorunlu olacağı ve uygunsuz ürünlere müsaade edilmeyeceğinin de altı çizildi.

Bu arada yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin rehbere ulaşmak için tıklayabilirsiniz.