Alınan bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Murugöl köyü yakınlarında meydana geldi.

İlçe merkezi yönünde ilerleyen Mustafa Ç., idaresindeki 27 TL884 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Ç., ile otomobilde bulunan Özcan Ç., Nisa Ç., ile Yusuf Ç., yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA