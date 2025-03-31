Köylüler altyapı sorunlarına dikkat çekti, yetkililerden acil çözüm bekleniyor

Yoğun yağış sonrası bölgedeki dere yatağının taşmasıyla birlikte sel meydana geldi. Bir pikap tipi araç, sel sularına kapılarak dereye sürüklendi. Araçta bulunan kişiler, köylüler tarafından traktörle kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Toprak kayması riski artıyor

Uzunköy çevresinde toprağın suya doyması nedeniyle toprak kaymaları yaşanırken, bazı noktalarda heyelan riski nedeniyle ulaşım tehlikeye girdi. Stabilize durumda olan köy yolları, yağışla birlikte çamura dönerken araç geçişi neredeyse imkânsız hale geldi. Bu durum köy halkının günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Köylüler: “Yollarımız yapılmadı, köprü istiyoruz”

Köy halkı, uzun süredir çözüm bekleyen yol ve altyapı sorunlarının bu tür felaketleri artırdığına dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle yağışlı havalarda yolların geçilemez hale geldiğini belirterek, dere ve akarsu geçişleri için köprü yapılmasını talep etti. Ayrıca köy yollarının asfaltlanması için çağrıda bulunan vatandaşlar, “Her yağmurda bu çileyi yaşıyoruz. Bir gün can kaybı yaşanmadan bu sorunlara çözüm istiyoruz” dediler.

Yetkililere çağrı: Acil müdahale bekleniyor

Selin ardından köyde hasar tespit çalışmaları yapılırken, toprak kayması yaşanabilecek riskli alanlarda önlem alınması gerektiği vurgulandı. Bölge halkı, AFAD ve Karayolları başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının bölgeye yönlendirilmesini ve kalıcı çözüm adımlarının atılmasını bekliyor.

Kaynak : PHA