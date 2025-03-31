AK Parti heyetinde AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu yer aldı. Heyeti, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşıladı.

Mutlu: “Annelerin üzülmeyeceği bayramlar diliyoruz”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, görüşmede yaptığı açıklamada, barışa ve çözüme duyulan ihtiyaca dikkat çekerek, “Bu bayram, barış isteyen, çözüm isteyen; annelerimizin mezarlıklarda olduğu, çocuklarının cezaevlerinde olduğu bir bayram. Annelerimizin gözyaşı dökmeyeceği, üzülmeyeceği bayramlar diliyoruz” dedi.

Türkdoğan: “Bayramı buruk geçiriyoruz”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan ise, bayramı buruk geçirdiklerini belirterek, “Keşke öğrenciler, gazeteciler cezaevinde olmasaydı, daha özgür günlerde bayramlar kutlasaydık. Ama inanıyoruz ki hem onurlu barış mücadelemiz hem demokratik toplum mücadelemiz başarıya ulaşacaktır” ifadelerini kullandı.

Olan: “En büyük sorumluluk iktidarda”

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, demokratik siyasetin gelişimi için en büyük sorumluluğun iktidar partisine ve MHP’ye düştüğünü dile getirdi. Olan, “85 milyon insanın huzura, refaha kavuşması için sizlerin bu süreçteki tutumunuz kritik önemdedir” dedi.

Kurt: “Silahların değil, barışın konuşulması gerekiyor”

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürece gösterdiği desteği hatırlatarak, “İmralı büyük bir sorumluluk aldı, çağrıda bulundu. Bu çağrı, toplumda olumlu karşılık buldu. Artık bu çağda, bu dönemde silahların değil; barışın, dostluğun, çiçeklerin konuşulması gerekiyor. Huzur isteyen bir toplum var” dedi.

Kurt, “Hepimizin özlemi artık silahların tamamen terk edilmesi, örgütlerin kendilerini feshetmesi. Ülkemizin bu konuda yapabileceği her şey yapılıyor” diyerek sürecin kısa sürede tamamlanmasının halkta büyük memnuniyet yaratacağını söyledi.

“Toplumun talepleri net: Barış, adalet ve eşitlik”

DEM Parti’li Yüksel Mutlu, görüşmenin sonunda toplumun çözüm beklediği başlıca konuları sıralayarak, “Kürt sorununun çözümü, yoksullukla mücadele, cezaevlerinin boşaltılması, gençlerin özgürlüğüne kavuşması, kadın katliamlarının son bulması” taleplerini AK Parti heyetine aktardı. “Bundan sonraki adımların çok önemli olduğunu, bu sürecin barışa evrilmesini halkın beklediğini” vurguladı.

Kaynak : PHA