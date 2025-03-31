Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır. Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Orta Doğu’daki gelişmeler karşısında barışı savunan bir tutum izlediğini vurgulayan Çelik, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.”

Kaynak : PHA