MHP liderinden “terörsüz Türkiye” vurgusu: “Bu, tarihi bir fırsattır”

Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerini TÜRKGÜN gazetesine yaptı. “Terörsüz Türkiye” hedefinin artık somutlaşmakta olduğuna işaret eden Bahçeli, bu hedef doğrultusunda herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

“Silahların bırakılması tarihi bir dönüm noktasıdır”

Bahçeli, İmralı’dan 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti aracılığıyla PKK’ya yapılan “silah bırakma ve fesih” çağrısını “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. “Bu beklentiyi hüsrana değil, sevince dönüştürmek elimizdedir” diyen Bahçeli, atılacak adımların hukuk, ahlak ve demokratik siyaset çerçevesinde olmasına dikkat çekti.

“Toplumsal barış için kapsayıcı dil kullanılmalı”

MHP lideri, terörsüz bir Türkiye’nin daha güçlü bir demokrasiye zemin hazırlayacağını kaydetti. Sürece karşı çıkan odaklara karşı dezenformasyonlara kulak asılmaması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Toplumsal barışın güçlendirilmesi ve kutuplaşmanın azaltılması için siyasi aktörlerin kapsayıcı, barışçı ve birleştirici bir dil kullanması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

“PKK’nın tüm bileşenleriyle tasfiyesi hayata geçirilmeli”

Bahçeli, PKK’nın tüm unsurlarıyla birlikte silah bırakma ve fesih kararını hayata geçirmesinin gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürecin uzun vadeli başarıya ulaşmasının siyasi ve toplumsal kararlılıkla mümkün olacağını ifade etti. Bu noktada kapsamlı reformların altını çizerek, “Gerekli siyasi ve sosyal şartlar mevcuttur” değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni anayasa ile darbe kalıntıları temizlenmeli”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin Türkiye’yi prangalarından kurtardığını ifade eden Bahçeli, yeni dönemin anayasal zeminde kurumsallaşması gerektiğini savundu. Bahçeli, “Yeni ve sivil bir anayasa ile darbe kalıntıları temizlenmeli, katılımcı ve kapsayıcı bir demokrasi inşa edilmelidir” dedi.

“Yargı bağımsızlığı hayati önemdedir”

Yargı bağımsızlığının demokratik rejimin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Bahçeli, adalete erişimin kolaylaştırılması, hukuk güvenliğinin sağlanması ve tarafsız yargı ilkelerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, “Sağlam teminatlara bağlanmış bir yargı bağımsızlığı, demokratikleşmenin ve toplumsal huzurun temelidir” dedi.

“Devletin adımları etnik değil, insani temelli olmalı”

Bahçeli, İmralı çağrısındaki “kültürel taleplerin” ötesinde bir yaklaşım gerektiğini savunarak, devletin atacağı tüm adımların etnik değil, insani düzlemde ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde olması gerektiğini ifade etti. “Kapsayıcı, kucaklayıcı ve uzlaşmacı bir siyaset anlayışı” çağrısı yapan Bahçeli, tüm vatandaşları “Her şeyden önce Türkiye” ve “Herkes eşittir Türkiye” anlayışıyla ortak geleceği birlikte inşa etmeye davet etti.

Kaynak : PHA