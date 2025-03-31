CHP lideri Saraçhane’de konuştu: “Biz bu darbeye sokakta ve Silivri’de direnmeye devam edeceğiz”

Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasında düzenlenen basın toplantısında Özel’e, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik eşlik etti.

“Millet iktidarı değiştirme sürecini başlattı”

Konuşmasına 31 Mart 2023 seçim sonuçlarını hatırlatarak başlayan Özel, “CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yapan, AK Parti’yi ilk kez ikinci konuma getiren milletin tercihidir. Bu seçimle birlikte huzurunu bozan, ekmeğini küçülten iktidarı değiştirme süreci başlamıştır” dedi.

“Ekrem İmamoğlu'na darbe planı adım adım uygulandı”

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin bir "darbe girişimi" olduğunu savundu. “Bir bakan yardımcısı, Ekrem Başkan’a darbe yapmak üzere görevlendirildi. 18 Mart’ta diploması iptal edildi, ertesi sabah yüzlerce polisle evi basıldı” diyen Özel, bu sürecin bir “ön hazırlık darbesi” olduğunu ifade etti.

“Millet, 19 Mart’ta darbeyi sokakta bastırdı”

CHP lideri, “15 buçuk milyon kişi, 19 Mart sivil darbe girişimini sokakta bastırdı. 23 Mart’ta dayanışma sandığına, 29 Mart’ta Maltepe mitingine koşarak demokrasiden yana tavır aldı” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’a kayyum girişimi oldu”

Özel, Ekrem İmamoğlu’nun yerine bir “kayyum” atamaya dönük planlardan söz ederek, “Siyasette tutunamamış bir kifayetsiz muhterisi, belediyeye kayyum yapmak istediler. İstanbullu ‘çek elini’ dedi” diye konuştu.

“Bugünkü iktidar bir cunta yönetimidir”

İktidarın meşruiyetini yitirdiğini öne süren Özel, “Bugünkü iktidar otokrasiye mahkûm olmuş bir cunta yönetimidir. Ahlaki üstünlüğü, psikolojik üstünlüğü ve çoğunluk enerjisini kaybetmişlerdir” dedi. Özel, erken seçim çağrısını da yineleyerek, “Devlet milletin emrindedir, sandık geldiğinde demokratlara teslim edilecektir” dedi.

“Dünya tarihinin en büyük imza kampanyası”

CHP’nin Türkiye genelinde “Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum” sloganıyla başlattığı kampanyaya değinen Özel, “Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış durumdayız. Hedefimiz Türkiye’deki seçmenlerin yarısından bir fazlasına ulaşmak” dedi.

“Demokratik meseleler uluslararası toplumun da sorumluluğudur”

Özel, yurt dışı temaslarına da değinerek, “Demokratik hak ihlalleri bir ülkenin iç meselesi değildir. Uluslararası toplumun bu konuda söz hakkı vardır” ifadelerini kullandı.

Mahir Polat’ın sağlık durumu gündemde

Cezaevinde tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Özel, “Mahir Polat’ın cezaevi koşullarını kaldırabilecek bir sağlık durumu yok. Hızlı şekilde tutukluluk tedbirinin gözden geçirilmesi gerekiyor” dedi.

Kaynak : PHA