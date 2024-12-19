“70 Yıl Boyunca Toplum İçin Üretmeye Devam Ettik”

Tuncay Kaya, 19 Aralık 1954'te kurulan İnşaat Mühendisleri Odası'nın, 70 yıldır meslektaşlarının haklarını savunma, mesleği geliştirme ve toplum yararına hizmet etme ilkeleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Kaya, mühendisliğin yalnızca bina ve köprü inşa etmekle sınırlı olmadığını, toplumun refahı, güvenliği ve geleceğini inşa etme sorumluluğunun da bu mesleğin temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Kaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İnşaat mühendisliği, medeniyetleri var eden kadim bir meslek grubudur. Tarih boyunca toplumların gelişmişlik seviyeleri, mühendislik yapıtlarıyla ölçülmüştür. Bugün de köprülerden barajlara, hastanelerden yollarımıza kadar inşa edilen her yapıda inşaat mühendislerinin emeği vardır. Ülkemizin her köşesinde, gece gündüz demeden emek veren meslektaşlarımız, mesleki etik ilkelere bağlı kalarak eserlerini üretmektedir. Bu sorumluluğu taşımaya ve meslektaşlarımızın haklarını savunmaya devam edeceğiz.”

“Genç Mühendislerin İşsizlik Sorunu Çözülmeli”

Kaya, meslektaşlarının karşı karşıya kaldığı güncel sorunlara da dikkat çekti. Özellikle genç mühendislerin işsizlik oranlarının yüksek olması ve kamu istihdamının daralmasının, sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu vurguladı. Kaya, bu konudaki önerilerini şöyle dile getirdi:

“Genç inşaat mühendisleri arasında işsizlik oranı her geçen gün artıyor. Kamuda istihdam alanlarının daralması, meslektaşlarımızın mesleki değerlerinin zedelenmesine neden oluyor. Genç mühendislerin sektöre daha güçlü bir şekilde entegre olabilmesi için istihdam politikalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu sorunların çözümüne ilişkin rehberimiz, 70 yıllık mücadeleci tarihimizdir. Meslektaşlarımızın her zaman yanındayız.”

"Mesleki Etik, Toplumun Can ve Mal Güvenliğinin Teminatıdır"

İnşaat Mühendisleri Odası Adıyaman Temsilcisi Kaya, inşaat mühendislerinin, projelerin planlanmasından inşaatına kadar her aşamada toplumun can ve mal güvenliğini öncelikli kıldığını söyledi. Kaya, bu noktada mesleki etik ilkelerden taviz verilmemesinin gerekliliğini vurguladı.

"Ülkemizde yaşanan depremler, inşaat mühendisliği mesleğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan felaketlerdeki can ve mal kayıplarının, bilime ve mühendislik ilkelerine uygun yapılaşma ile önlenebileceği açıktır. Bu noktada, inşaat mühendislerine düşen sorumluluk büyüktür. Yapı güvenliği, yalnızca binaların dayanıklılığı değil, insanların yaşam hakkının korunması anlamına gelir. Bu bilinçle hareket eden her inşaat mühendisinin katkısı, toplumsal refah ve güvenlik açısından büyük önem taşımaktadır.”

“İnşaat Mühendisleri Toplumun Geleceğini İnşa Ediyor”

Tuncay Kaya, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası'nın, 70 yıldır yalnızca meslektaşlarının dayanışmasını sağlamadığını, aynı zamanda toplumsal faydayı önceleyen bir mücadele çizgisi izlediğini belirtti. Kaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, sadece meslektaş dayanışmasının değil, toplumun geleceğini önceleyen, çağdaş, kamucu değerleri savunan bir anlayışın simgesidir. İnşaat mühendisliği, yapı inşa etmenin ötesinde, toplumun refahını, güvenliğini ve geleceğini inşa etme sorumluluğudur. Bu bilinçle, bilimsel ve teknik ilkelerden taviz vermeden projeler üretmeye, toplumun can ve mal güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz.”

“Kamu Yararı İçin Mücadelemiz Sürecek”

70 yıllık süreçte mesleki sorumlulukların yanı sıra kamu yararına hizmet etme misyonunu da üstlendiklerini ifade eden Kaya, bu anlayışla İnşaat Mühendisleri Odası’nın toplumsal meselelerde inisiyatif almaktan geri durmadığını vurguladı.

“TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, geçmişte olduğu gibi bugün de kamusal yararı, demokrasiyi, adaleti, insan hak ve özgürlüklerini savunmaktan asla geri durmayacaktır. Birlikte hareket ettiğimizde, dayanışmayı yükselttiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Bugün, dayanışma ruhumuzun, mücadele azmimizin ve mesleki onurumuzun en güçlü şekilde hissedildiği bir gündür.”

“19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü Kutlu Olsun”

Tuncay Kaya, sözlerini 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü dolayısıyla tüm meslektaşlarına teşekkür ederek sonlandırdı. Kaya, “70 yıldır bu büyük yapının bir parçası olan tüm meslektaşlarımıza, Odamızın kurucularına ve bugünü geleceğe taşıyan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşaat Mühendisleri Günü’müz kutlu olsun” dedi.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın 70. yıl etkinlikleri kapsamında, ülke genelinde çeşitli etkinliklerin ve buluşmaların düzenleneceği öğrenildi. 70 yıllık birikimle Türkiye'nin dört bir yanında inşaat mühendislerinin dayanışma ruhunu yansıttığı bu etkinliklerin, mühendislerin mesleki kimliğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi.

Kaynak : PHA